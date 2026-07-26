Экипаж «Мустанга» победил в Соловецкой регате

Подведены итоги Соловецкой регаты. В министерстве спорта Архангельской области сообщили, что на протяжении недели восемь экипажей яхт из Архангельска, Северодвинска, Санкт-Петербурга и Краснодарского края преодолевали почти 400 морских миль.