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Какими знаками Вселенная общается с нами?

Какими знаками Вселенная общается с нами?

Обычно мы думаем о совпадении как о простом совпадении. Но что, если эти совпадения — моменты, когда все встает на свои места и оставляет нас в вечном благоговении, — были знаками, о которых мы так долго просили? Что, если такие моменты были чем-то большим, чем просто совпадения? Что, если наша Вселенная посылает нам какие-то знаки в виде совпадений? Для многих людей то, что каждый из нас связан со всеми вещами в этом мире, вероятно, звучит безумно; однако истина заключается в том, что наука доказала все.

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