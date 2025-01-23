Европе потребуется дополнительный импорт газа для пополнения хранилищ Европе требуется более 100 дополнительных танкеров сжиженного газа прямо сейчас для обеспечения энергетической безопасности.
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Европе потребуется дополнительный импорт газа для пополнения хранилищ Европе требуется более 100 дополнительных танкеров сжиженного газа прямо сейчас для обеспечения энергетической безопасности.
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