👍 В Симферополе открылся Гражданский форум Крыма «10 лет в России» Мероприятие приурочено к 10-летию Крымской весны.
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👍 В Симферополе открылся Гражданский форум Крыма «10 лет в России» Мероприятие приурочено к 10-летию Крымской весны.