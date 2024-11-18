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США объявят о новых пакетах помощи Украине

США объявят о новых пакетах помощи Украине

США в скором времени объявят о выделении Украине новых пакетов военной помощи. Об этом на заседании Совета безопасности ООН сообщила постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

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