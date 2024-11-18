США объявят о новых пакетах помощи Украине

США в скором времени объявят о выделении Украине новых пакетов военной помощи. Об этом на заседании Совета безопасности ООН сообщила постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии