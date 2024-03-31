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Краснов заверил в мировой огласке всех доказательств преступлений неонацистов

Краснов заверил в мировой огласке всех доказательств преступлений неонацистов

Собранные доказательства по уголовным делам о преступлениях неонацистов и их пособников будут представлены мировой общественности, сообщил 31 марта генеральный прокурор РФ Игорь Краснов журналисту Павлу Зарубину.

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