Краснов заверил в мировой огласке всех доказательств преступлений неонацистов

Собранные доказательства по уголовным делам о преступлениях неонацистов и их пособников будут представлены мировой общественности, сообщил 31 марта генеральный прокурор РФ Игорь Краснов журналисту Павлу Зарубину.
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