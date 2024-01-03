Русская весна
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Русская весна

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В Литве молодые хамы издевались над русской женщиной в автобусе (ВИДЕО)

В Литве молодые хамы издевались над русской женщиной в автобусе (ВИДЕО)

В Вильнюсе (Литва) молодые хамы решили поиздеваться в автобусе над русской женщиной. Они отобрали у русскоязычной пассажирки мобильный телефон и начали перекидывать его друг другу, предлагая женщине «поздравить их с новым годом» и бессмысленно повторяя «здесь не Россия!».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Литовцы вообще жестокосердечные и склонные к садизму. Не умные.
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23 час.
ЕК
Елена Коваль
Сволочи
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22 час.

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