В Литве молодые хамы издевались над русской женщиной в автобусе (ВИДЕО)

В Вильнюсе (Литва) молодые хамы решили поиздеваться в автобусе над русской женщиной. Они отобрали у русскоязычной пассажирки мобильный телефон и начали перекидывать его друг другу, предлагая женщине «поздравить их с новым годом» и бессмысленно повторяя «здесь не Россия!».