💣 Сапёры-десантники из Крыма уничтожили модифицированную мину ВСУ в Курской области Она была сброшена с тяжелого гексакоптера «Баба Яга» на дорогу в освобождённом Глушковском районе Курской области.
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💣 Сапёры-десантники из Крыма уничтожили модифицированную мину ВСУ в Курской области Она была сброшена с тяжелого гексакоптера «Баба Яга» на дорогу в освобождённом Глушковском районе Курской области.