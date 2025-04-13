Петербург помогает городу-побратиму Мариуполю достойно встретить День Победы

Специалисты из региона-шефа принимают активное участие в уборке улиц, приведении в порядок парковых зон, памятников и братских могил В ходе подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Санкт-Петербург оказывает поддержку Мариуполю, чтобы город достойно встретил важный праздник, сообщает телеграм-канал «Побратимство Петербурга и Мариуполя».