ИА Новороссия Европа напоминает горящий пороховой склад. И все чаще возникает вопрос: перед нами череда не связанных между собой протестов или элементы куда более масштабного сценария? А между тем нарушителей миграционного законодательства в России сегодня, только по официальным данным, почти миллион, и с ними пока не понятно, что делать: не хватает сил, средств и личного состава.
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Отстреливать мигрантов как бешенных собак!
Комментарии поражают. Своей безграмотностью, глупостью и агрессивностью. Если в нашем обществе полно таких безумцев, Западу здесь есть на кого положиться.