Повышен радиационный фон. В Хабаровском крае ввели режим ЧС

Власти Хабаровского края объявили о введении режима чрезвычайной ситуации на одном из участков Индустриального района, который затрагивает несколько улиц, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на управление по делам ГО и ЧС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии