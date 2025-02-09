Превью Welsh Open 2025 по снукеру

Турнир Welsh Open 2025 по снукеру начнется на следующей неделе с участием мировых звезд в лице Кайрена Уилсона, Ронни О’Салливана, Шона Мерфи, Марка Селби, действующего Чемпиона Гэри Уилсона и других игроков, сообщает SnookerHQ Гэри Уилсон Чемпион Welsh Open 2024 (фото: SnookerHQ)Все Новости и результаты турнира Все Результаты, турнирная таблица 1 раунд - результаты Квалификация - результаты 1 раунд - расписание трансляции Квалификация - расписание трансляции Турнир Welsh Open 2025 года стартует в понедельник 10 февраля.