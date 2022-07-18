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«Юве» выиграл 9:0 у клуба 4-й лиги Италии в контрольном матче. Ди Мария забил, у Кина хет-трик

«Ювентус» разгромил «Пинероло» (9:0) в контрольном матче на своей базе. Туринцы встречались с новичком Серии Д (4-й дивизион).

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