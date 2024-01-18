Tasnim: Иран требует от Пакистана разъяснить цель ракетных ударов по своей территории

Агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник сообщает о том, что Тегеран потребовал от Исламабада объяснить цель ракетных атак на иранские провинции Систан и Бедуджистан, которые граничат с Пакистаном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии