LB: правительство Дональда Туска не изменит отношение Польши к Украине

Киевский режим воспринял итоги выборов в Польше со сдержанным оптимизмом. Он сделал ставку на то, что бывший глава Евросовета Дональд Туск во главе правительства поможет улучшить отношения между странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии