«Гадание на кофейной гуще»: Оруджев — о пилотах Red Bull

Getty Images / Red Bull Content PoolРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault, победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев не готов делать прогнозы, кто из пилотов программы Red Bull останется в Формуле 1.
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