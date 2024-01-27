Чеферин об игре России и Сербии: «В чем проблема, что молодые хотят играть в футбол? Людей не волнует то, на что указывают в Англии»

У сборных запланирован товарищеский матч, который должен состояться в Москве 21 марта. – Есть ли противоречие в том, чтобы разрешить России провести товарищеский матч против Сербии в марте, который станет ее первым матчем против европейской сборной после дисквалификации? – Это не в нашей юрисдикции (проведение товарищеских матчей сборных находится в ведении ФИФА – Sports.