Чеферин об игре России и Сербии: «В чем проблема, что молодые хотят играть в футбол? Людей не волнует то, на что указывают в Англии»

У сборных запланирован товарищеский матч, который должен состояться в Москве 21 марта. – Есть ли противоречие в том, чтобы разрешить России провести товарищеский матч против Сербии в марте, который станет ее первым матчем против европейской сборной после дисквалификации? – Это не в нашей юрисдикции (проведение товарищеских матчей сборных находится в ведении ФИФА – Sports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Шон О’Мэлли: «Махачев – чертовски страшный парень. Мне приснился кошмар, что я должен был драться с ним»
- Долль, Кюн, Наврат, Пройс и Фойгт вошли в состав сборной Германии на чемпионат мира в Нове-Место
- Боссы саудовской лиги хотят сохранить Бензема, даже если потребуется смена клуба. Чтобы вернуться в Европу, нужно огромное снижение зарплаты
Свежие комментарии