Додик заявил, что Путин пытался наладить диалог с Западом, но к нему не прислушались

Российский президент Владимир Путин пытался наладить с западными странами диалог по вопросу совместной безопасности и политики, но его не послушали.
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