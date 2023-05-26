Журнал «Профиль»

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Додик заявил, что Путин пытался наладить диалог с Западом, но к нему не прислушались

Додик заявил, что Путин пытался наладить диалог с Западом, но к нему не прислушались

Российский президент Владимир Путин пытался наладить с западными странами диалог по вопросу совместной безопасности и политики, но его не послушали.

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