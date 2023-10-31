Гол и передача Дадонова помогли «Далласу» обыграть «Коламбус»

«Коламбус» на выезде уступил «Далласу», в составе команды шайбой отличился Дмитрий Воронков. В ночь на 31 октября в Далласе (штат Техас, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Коламбус Блю Джекетс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии