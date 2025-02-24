Казалось бы, нет ничего проще в приведении Западной Европы в состояние не полной ремонтопригодности, а заодно и с откачки из Украины компенсации за бездарно потерянные ресурсы, вложенные в нее демократами.
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