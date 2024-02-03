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Закон, порядок, государство

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На Северном флоте впервые пройдёт чемпионат Военно-Морского Флота по военно-спортивному многоборью

На Северном флоте впервые пройдёт чемпионат Военно-Морского Флота по военно-спортивному многоборью

Спортсмены поборются в возрастных группах до 30 лет, 30-40 лет, 40+. .

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