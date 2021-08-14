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Синоптик назвал находящиеся под угрозой наводнения российские города

Синоптик назвал находящиеся под угрозой наводнения российские города

Названы находящиеся под угрозой наводнения российские города. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что населенные пункты, которые располагаются в низовьях горных рек, наиболее подвержены удару стихии, передает РИА «Новости».

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