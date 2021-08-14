Синоптик назвал находящиеся под угрозой наводнения российские города

Названы находящиеся под угрозой наводнения российские города. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что населенные пункты, которые располагаются в низовьях горных рек, наиболее подвержены удару стихии, передает РИА «Новости».
Названы находящиеся под угрозой наводнения российские города. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что населенные пункты, которые располагаются в низовьях горных рек, наиболее подвержены удару стихии, передает РИА «Новости».
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