В ГД предупредили об атаках мошенников в Telegram под предлогом записи к врачу

Мошенники все активнее атакуют россиян в Telegram, используя уловки с записью к врачу. Главная цель аферистов — получить доступ к аккаунтам пользователей на портале «Госуслуги», об этом рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии