В ГД предупредили об атаках мошенников в Telegram под предлогом записи к врачу

Мошенники все активнее атакуют россиян в Telegram, используя уловки с записью к врачу. Главная цель аферистов — получить доступ к аккаунтам пользователей на портале «Госуслуги», об этом рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.