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Сначала им любовались, а не ели: как подсолнух превратился из диковинки в привычную часть жизни

Сначала им любовались, а не ели: как подсолнух превратился из диковинки в привычную часть жизни

Некоторые растения будто несут в себе частицу солнца – подсолнух относится именно к таким. Его можно встретить на дачах, в букетах, в виде изображений на упаковках масла, одежде, украшениях и т.

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