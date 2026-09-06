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Царьград

7 601 подписчик

Секрет сока раскрыт. Вот что нам продают под видом русских яблок и томатов

Секрет сока раскрыт. Вот что нам продают под видом русских яблок и томатов

На коробке может стоять адрес в России, а содержимое приехало из-за границы. Разбираемся, что на самом деле происходит с яблоками, томатами и экзотическими фруктами до того, как они превращаются в привычный сок.

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