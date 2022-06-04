"Сделайте прямо сейчас": о заслуженных деньгах сообщили россиянам 55/60 лет

"Сделайте прямо сейчас": о заслуженных деньгах сообщили россиянам 55/60 лет

Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил о хорошем "бонусе" для ряда россиян. Граждане, которые достигли 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин могут преждевременно забрать свои заслуженные деньги.

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