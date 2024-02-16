Польский депутат Туманович счел недопустимым расширение прав беженцев с Украины

Польский депутат от фракции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Витольд Туманович назвал недопустимым расширение прав украинских беженцев на территории страны, включая прдоставление им избирательного права.
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