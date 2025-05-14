«Зенит» утратил шансы на Кубок России и золотой дубль в год столетия. В РПЛ – 1 очко до лидирующего «Краснодара» за 2 тура до конца

В среду команда Сергея Семака вылетела из FONBET Кубка России, уступив ЦСКА по пенальти. У петербуржцев остаются шансы защитить титул чемпионов России, однако за два тура до завершения сезона они идут на второй строчке, отставая от «Краснодара» на одно очко.