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В Бурятии полицейские и врачи-наркологи проводят профилактические беседы с гражданами, ранее лишенными водительских прав

В Бурятии полицейские и врачи-наркологи проводят профилактические беседы с гражданами, ранее лишенными водительских прав

В Улан-Удэ врачи Республиканского наркологического диспансера проводят в подразделениях Госавтоинспекции профилактические беседы о недопустимости вождения автомобилем в алкогольном состоянии.

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