Фазлеева рассказала, каким видит Татарстан в будущем

Скриншот трансляции ТНВ Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» рассказала о семейной традиции участия в голосовании и объяснила, почему считает важным приходить на избирательные участки вместе с близкими.