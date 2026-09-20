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Татар-информ

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Фазлеева рассказала, каким видит Татарстан в будущем

Фазлеева рассказала, каким видит Татарстан в будущем

Скриншот трансляции ТНВ Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» рассказала о семейной традиции участия в голосовании и объяснила, почему считает важным приходить на избирательные участки вместе с близкими.

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