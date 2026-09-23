Глава Роскосмоса заявил о спутниковой группировке в 400 космических аппаратов.

Фото: Бюро 1440 Текст: Дмитрий Зубарев Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал, что в 2026 году было выведено порядка 60 космических аппаратов на орбиту, совокупная группировка России достигла практически 400 космических аппаратов.