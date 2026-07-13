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Владимир Плющев: «В НХЛ выстраивают стратегии в условиях жесткого бизнеса. В КХЛ спонсоры обеспечивают бюджет, рынок не выкручивает руки – ноль мыслей о стратегии»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о развитии молодых хоккеистов в стране.

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