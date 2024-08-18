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Апти Алаудинов: «Ахмат» отбил в курском приграничье несколько волн атак ВСУ

Апти Алаудинов: «Ахмат» отбил в курском приграничье несколько волн атак ВСУ

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале сообщил, что его бойцы за последние сутки успели отбить несколько волн атак ВСУ.

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