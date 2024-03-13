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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рамона Шелберн: «Джоэл Эмбиид далек от возвращения в строй»

В «Филадельфии» надеялась, что лидер команды сможет вернуться после операции на мениске в конце марта, но, согласно информации инсайдера ESPN, последняя неделя регулярного чемпионата является более реалистичным сценарием.

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