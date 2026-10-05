Поезда в Адлер из Москвы и Петербурга изменят маршрут с 17 ноября

С 17 по 19 ноября поезда №35/36 Санкт-Петербург — Адлер и №807/808 Ростов — Аэропорт Сочи будут следовать только до станции Лазаревская из-за ремонтных работ на перегоне Лазаревская — Сочи.
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