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Фёдоров оборотился Юлией Тимошенко и превратил Зеленского в Ющенко – бежавшая из Крыма журналистка

Фёдоров оборотился Юлией Тимошенко и превратил Зеленского в Ющенко – бежавшая из Крыма журналистка

Отправленный в отставку министр обороны Украины шантажирует [диктатора] Владимира Зеленского. Об этом в беседе с одиозной телеведущей канала «1+1», антироссийской пропагандисткой Натальей Мосейчук заявила бежавшая из Крыма после его воссоединения с Россией психолог и журналистка-майданщица Лариса Волошина, передает корреспондент .

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