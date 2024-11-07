В России предложили создать Министерство секса. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на официальное обращение агенства «Главпиар» к председателю комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной.
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