Декабрь 2024: Аномальная жара и зимние сюрпризы – что ждать россиянам от предстоящей зимы? Юлия ЧелкановаСогласно прогнозам метеорологов, декабрь 2024 года станет настоящим испытанием для россиян, так как средняя температура в столице окажется на целых 3 градуса выше климатической нормы.