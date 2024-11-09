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Декабрь 2024: Аномальная жара и зимние сюрпризы – что ждать россиянам от предстоящей зимы?

Декабрь 2024: Аномальная жара и зимние сюрпризы – что ждать россиянам от предстоящей зимы?

Декабрь 2024: Аномальная жара и зимние сюрпризы – что ждать россиянам от предстоящей зимы? Юлия ЧелкановаСогласно прогнозам метеорологов, декабрь 2024 года станет настоящим испытанием для россиян, так как средняя температура в столице окажется на целых 3 градуса выше климатической нормы.

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