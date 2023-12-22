Украинец приговорили за организацию нарколаборатории для финансирования «Правого сектора»

В Петербурге украинца приговорили к 16 годам за финансирование «Правого сектора» В Санкт-Петербурге гражданина Украины приговорили к 16 годам колонии строгого режима за финансирование экстремистской деятельности, а также за производство и торговлю наркотиками.
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