Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украинец приговорили за организацию нарколаборатории для финансирования «Правого сектора»

Украинец приговорили за организацию нарколаборатории для финансирования «Правого сектора»

В Петербурге украинца приговорили к 16 годам за финансирование «Правого сектора» В Санкт-Петербурге гражданина Украины приговорили к 16 годам колонии строгого режима за финансирование экстремистской деятельности, а также за производство и торговлю наркотиками.

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