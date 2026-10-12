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Царьград

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Делягин высмеял идею привязать подорожание связи к росту тарифов ЖКХ: А почему не к ценам на красную икру?

Делягин высмеял идею привязать подорожание связи к росту тарифов ЖКХ: А почему не к ценам на красную икру?

Михаил Делягин высмеял идею Минцифры привязать подорожание мобильной связи к росту тарифов ЖКХ: а почему не к ценам на красную икру? С соответствующей инициативой ранее выступил Максут Шадаев.

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