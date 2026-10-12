Делягин высмеял идею привязать подорожание связи к росту тарифов ЖКХ: А почему не к ценам на красную икру?

Михаил Делягин высмеял идею Минцифры привязать подорожание мобильной связи к росту тарифов ЖКХ: а почему не к ценам на красную икру? С соответствующей инициативой ранее выступил Максут Шадаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Ростове электро...
- Курский суд ужест...
- Пашинян трижды по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым