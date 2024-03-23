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Республиканская акция "Аднавiм лясы разам!" стартует 23 марта

Республиканская акция "Аднавiм лясы разам!" стартует 23 марта

Республиканская добровольная акция "Аднавiм лясы разам!" пройдет с 23 марта по 20 апреля, пишет БЕЛТА,  В этом году у всех желающих будет еще больше времени, чтобы присоединиться к акции и посадить свое дерево.

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