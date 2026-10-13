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Царьград

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В Нижнем Новгороде за 226 млн рублей открыли спортклуб «Город Горький»

В Нижнем Новгороде за 226 млн рублей открыли спортклуб «Город Горький»

В ноябре в отреставрированном здании бывшего бассейна «Динамо» на Большой Покровской, 67 откроется спортивный клуб «Город Горький» с залами для единоборств, тренажёрной зоной и пространствами для йоги и фитнес-программ.

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