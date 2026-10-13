В Нижнем Новгороде за 226 млн рублей открыли спортклуб «Город Горький»

В ноябре в отреставрированном здании бывшего бассейна «Динамо» на Большой Покровской, 67 откроется спортивный клуб «Город Горький» с залами для единоборств, тренажёрной зоной и пространствами для йоги и фитнес-программ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сербия расторгает...
- Кандидат в презид...
- Каллас заговорила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым