Росстат проговорился: Реальные цифры зарплат в России – "настоящий позор"

ВМЕСТЕ - легче ВСЁБизнес и финансыРосстат проговорился: Реальные цифры зарплат в России – "настоящий позор" Росстат впервые опубликовал данные о средней зарплате в России, рассчитанной по новой методике. Цифры обескураживают.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьRichard B Riddickhttps://youtu.be/horN0XbxiR4Анна ЭржибовауУуух ты с моих 12000 пенсии придётся им долго ждать :) ничем не брезгуют любыми путями хотят уничтожить всё и вся...пипсздец у них бизнес прогорает а я должна хмм им опу подставлять выходит гр.рф должны их уколоться чтобы они могли миллиарды заработать.....:)AAntanasКогда у власти свербогачи врятли будет справедливость.Комментировать
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