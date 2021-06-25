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Росстат проговорился: Реальные цифры зарплат в России – "настоящий позор"

Росстат проговорился: Реальные цифры зарплат в России – "настоящий позор"

Росстат впервые опубликовал данные о средней зарплате в России, рассчитанной по новой методике. Цифры обескураживают.

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Richard B Riddick
https://youtu.be/horN0XbxiR4
Анна Эржибова
уУуух ты с моих 12000 пенсии придётся им долго ждать :) ничем не брезгуют любыми путями хотят уничтожить всё и вся...пипсздец у них бизнес прогорает а я должна хмм им опу подставлять выходит гр.рф должны их уколоться чтобы они могли миллиарды заработать.....:)
Antanas
Когда у власти свербогачи врятли будет справедливость.

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