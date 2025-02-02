❌Банки прекратили приём заявок и выдачу по сельской ипотеке несмотря на бессрочное действие программы, сообщает РБК.
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❌Банки прекратили приём заявок и выдачу по сельской ипотеке несмотря на бессрочное действие программы, сообщает РБК.