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Пегула повесила баранку Рахимовой и вышла в 4-й круг тысячника в Торонто

Джессика Пегула вышла в четвертый круг тысячника в Торонто, победив Камиллу Рахимову со счетом 6:4, 6:0.

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