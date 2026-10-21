Харри Кейн забил в 10-м матче Лиги чемпионов подряд. Форвард «Баварии» реализовал пенальти в игре с « Арсеналом » (2:1, второй тайм) в 3-м туре общего этапа.
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