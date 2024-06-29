Раис пампит товарооборот, стариков ведут к станкам и теракты на юге: обзор событий недели

Рустам Минниханов посетил КНР и Узбекистан, в Севастополе и Дагестане совершены теракты, Владимир Путин провел совещание по военному кораблестроению, единороссы определилась с кандидатами на выборах в Госсовет РТ, в России принят закон об индексации пенсий работающим пенсионерам: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.