Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Урра трактористке.🤣Схему контроля АЗ...
  • Влад Владимиров
    Как говорят: не все коту Масленица, будет после этого и пост... Вредно постоянно в жизни склабиться. И жить под дудо...Отказ России прод...
  • Nik Nik
    Так и не понял, кто, куда пришел и куда стремился?Евросоюз пришел т...

В новый год с новым директором. На комбинате «Каменский» сменился руководитель

В новый год с новым директором. На комбинате «Каменский» сменился руководитель

Прежний гендиректор Сергей Поваров после 20 лет руководства комбинатом вышел на пенсию. Его сменил Геннадий Мельник, работавший до того главным инженером этого оборонного предприятия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх