Исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology Letters, выявило опасно высокие концентрации 6PPD-хинона — токсичного химического соединения, образующегося из защитной добавки в резине автомобильных шин, — в калифорнийских водоёмах, которые служат критически важной средой обитания охраняемых видов рыб.
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