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Стало известно, что будет с аэробусом "Уральских авиалиний", приземлившимся в пшеничном поле

Стало известно, что будет с аэробусом "Уральских авиалиний", приземлившимся в пшеничном поле

Сам он взлететь с грунтовой полосы уже не сможетПоявилась информация о том, какая судьба уготована самолёту "Уральских авиалиний", который прошлой осенью приземлился на пшеничном поле в Новосибирской области.

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