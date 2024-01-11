Стало известно, что будет с аэробусом "Уральских авиалиний", приземлившимся в пшеничном поле

Сам он взлететь с грунтовой полосы уже не сможетПоявилась информация о том, какая судьба уготована самолёту "Уральских авиалиний", который прошлой осенью приземлился на пшеничном поле в Новосибирской области.
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